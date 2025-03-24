Морський піхотинець із Тернопільщини після 33 місяців у полоні відновив бігові тренування

Військовий з Тернопільщини Роман Борщ, який повернувся з полону наприкінці минулого року, вперше взяв участь у забігу. Учасники долали дистанцію 5 кілометрів. Про це Роман написав на своїй facebook-сторінці.

“Перша п’ятірка після довгої вимушеної перерви. Зустрічі з Романом Лозинським — то завжди нова авантюра. В 2017 цей чолов’яга підбив мене пробігти мій перший марафон. В 2025 — відновити участь в забігах. Моє обличчя на відео фінішу — це звичайно щось) Але це насправді були неймовірні зусилля для мене. Планував десь біля 30 хвилин, але драйв старту змінив мою тактику”, — йдеться у повідомленні.

Також Роман Борщ розповів у дописі про його результати під час забігу:

“44-й з 440 в загальному заліку, 15-й у віковій категорії! 5 км за 22:55. І це враховуючи старт в зоні 30 хв. Є потенціал рухатися далі”.

Військовий також зазначив, що далі у планах забіг дистанцією 10 кілометрів.

Роман розповів Суспільному, що почав займатися бігом 9 років тому.

“Бігати я почав у 2016 році, бо багато друзів і людей з мого оточення вже цим займалися і проводили спільні пробіжки. Хотів підтягнутися до них. Але з перших тренувань мене це затягнуло і стало невід’ємною частинкою життя. Біг — крутий вид спорту насамперед через те, що тут ти бачиш дуже динамічні результати своїх тренувань. Навіть додаткових кількасот метрів чи на кілька секунд кращий результат — чергове досягнення”, — зазначив боєць.

Нагадаємо, Роман Борщ 30 грудня 2024 року повернувся до України з російського полону. Тоді з російського полону повернули 187 військовослужбовців ЗСУ, а також двох цивільних, з них троє з Тернопільщини.

Роман був у полоні упродовж 33 місяців. Після повернення він зустрівся з дружиною Оксаною та розповів Суспільному, що зараз працює з сім’ями інших військовополонених, намагається їм передати звістки.

Роман Борщ — морський піхотинець родом із Тернопільщини, колишній журналіст, пластун, який захищав Маріуполь. Потрапив у полон у березні 2022 року.

Суспільне