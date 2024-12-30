Гарну новину повідомила дружина Героя Оксана Борщ.

Після 33 місяців перебування у ворожому полоні мій чоловік Захисник Маріуполя Роман Борщ повернувся додому в Україну. Дякую усім за підтримку нашої сім’ї! – пише жінка у мережі Фейсбук.

повернувся додому в Україну. Дякую усім за підтримку нашої сім’ї! – пише жінка у мережі Фейсбук. Це точно найкраще новорічне диво за ці роки! Роман Борщ , дякуємо за захист! – коментує новину Оксана Герасимова.

Нагадаємо, сьогодні, 30 грудня, 189 наших Героїв повернулись додому! Це Захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного. Воїни обороняли нашу державу на різних напрямках.

Серед повернутих: нацгвардійці, у тому числі «азовці», прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі.

Загально від початку повномасштабного вторгнення додому повернулося 3956 українців.