Із російського полону повернувся військовослужбовець та журналіст з Тернополя Роман Борщ
Гарну новину повідомила дружина Героя Оксана Борщ.
- Після 33 місяців перебування у ворожому полоні мій чоловік Захисник Маріуполя Роман Борщ повернувся додому в Україну. Дякую усім за підтримку нашої сім’ї! – пише жінка у мережі Фейсбук.
- Це точно найкраще новорічне диво за ці роки! Роман Борщ, дякуємо за захист! – коментує новину Оксана Герасимова.
Нагадаємо, сьогодні, 30 грудня, 189 наших Героїв повернулись додому! Це Захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного. Воїни обороняли нашу державу на різних напрямках.
Серед повернутих: нацгвардійці, у тому числі «азовці», прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі.
Загально від початку повномасштабного вторгнення додому повернулося 3956 українців.