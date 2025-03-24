На Тернопільщині підлітки не піддаються на ворожі провокації: черговий учень відмовився від «підробітку» на диверсіях

Українські діти продовжують отримувати небезпечні пропозиції у месенджерах, проте більшість із них розуміє наслідки таких дій і відмовляється від співпраці з ворогом. Ще один випадок свідомої відмови зафіксували у Підволочиській громаді на Тернопільщині. Учень місцевого ліцею отримав пропозицію заробити на диверсійній діяльності, проте вчасно повідомив про це дорослих.

Підлітку надійшло повідомлення із пропозицією розклеювати провокативні листівки за 150 гривень або ж «все крушить и ломать» за тисячу доларів США. Хлопець розповів про це матері, а вона — звернулася до правоохоронців. Завдяки свідомості школяра вдалося запобігти можливим злочинним діям.

Це вже не перший випадок, коли діти Тернопільщини демонструють свідомість та не піддаються на маніпуляції ворога. Раніше шестикласник із Кременця також отримав відеоповідомлення із «способами заробітку» на диверсіях і посиланням на Telegram-канал для реєстрації. Хлопчик не став навіть розпочинати діалог із потенційним вербувальником, а натомість звернувся до офіцера освітньої безпеки поліції.

Ворожі спецслужби намагаються втягнути українських дітей у злочини

На жаль, не всі підлітки усвідомлюють загрози таких пропозицій. Нещодавно правоохоронці Тернопільщини викрили спробу вчинення теракту біля райвідділу поліції. Головною виконавицею виявилася неповнолітня дівчина, яку через Telegram змусили виготовити й закласти вибуховий пристрій.

За даними слідства, незнайомець, що представився «Александром», вийшов на зв’язок із дитиною та запропонував їй велику суму грошей за виконання злочинного завдання. Коли дівчина почала вагатися, він почав її шантажувати й погрожувати. Залякана підлітка за його інструкціями виготовила вибухівку з підручних матеріалів і залишила її під автомобілем поліції.

На щастя, правоохоронці вчасно помітили підозрілий предмет і змогли запобігти вибуху. Дівчину затримали, їй повідомлено про підозру в замаху на теракт. Зараз триває розслідування, правоохоронці працюють над встановленням особи вербувальника.

Правоохоронці закликають батьків бути пильними

На жаль, випадки вербування дітей з боку ворожих агентів стають все частішими. Окупанти використовують фінансову вразливість підлітків і пропонують їм гроші за підпали, диверсії, транспортування вибухівки.

Правоохоронці наголошують: у жодному разі не можна вести діалог із незнайомцями, які пропонують «легкі гроші». Якщо вам чи вашим дітям надходять підозрілі повідомлення, слід негайно звернутися до поліції.

Випадки на Тернопільщині демонструють, що свідомі підлітки здатні розпізнавати небезпеку та протистояти маніпуляціям ворога. Проте робота з інформування дітей про такі загрози має продовжуватися, адже не всі усвідомлюють справжні наслідки таких «підробітків».