Будучи нетверезим та позбавленим водійського посвідчення  вчинив ДТП, залишив потерпілу в небезпеці – сидітиме 7 років за ґратами

Тернопільський апеляційний суд погодився з позицією прокуратури і залишив у силі вирок водію, який у стані алкогольного сп’яніння вчинив тяжку дорожньо-транспортну пригоду, залишив потерпілу в небезпеці та втік з місця події. Окрім цього, прокурори у суді вищої інстанції домоглися посилення умов відбування додаткового покарання для зловмисника.

Під час судових засідань прокурори довели, що 23 жовтня 2025 року в селі Влащинці Кременецького району водій автомобіля ВАЗ 2101, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на жінку, яка йшла вздовж узбіччя. Керманич мав технічну можливість вчасно помітити пішохода та загальмувати, проте не зробив цього. Після скоєння аварії чоловік зник з місця пригоди, залишивши травмовану жінку без допомоги. Внаслідок ДТП потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження. Водій сховав пошкоджене авто у власному саду, де його виявили правоохоронці.

Також сторона обвинувачення довела у суді, що зловмисник умисно порушив раніше ухвалене судове рішення, адже взагалі не мав права сідати за кермо, оскільки за рік до цього був позбавлений водійського посвідчення на тривалий термін.

За результатом судового розгляду першої інстанції чоловіка визнали винним за трьома статтями Кримінального кодексу України: за порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння ( ч.2 ст. 286-1 КК України), залишення особи в небезпеці (ч.1 ст. 135 КК України) та невиконання рішення суду (ч. 1 ст. 382 КК України).Йому призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 8 років.

Захист обвинуваченого спробував оскаржитивирок, вимагаючи зменшити термін ув’язнення. Проте прокурори Тернопільської обласноїпрокуратури повністю спростували доводи адвокатівв апеляційному суді. Також суд задовольнив скаргупрокурора щодо початку відбування додатковогопокарання лише після відбуття основного.

Вирок набрав законної сили.