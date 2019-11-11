Чи звільнять з посади тернопільського прокурора за недотримання правил прокурорської етики та поведінки?

Прокурор, випивши дві пляшки пива, близько півночі вирішив заправити свою нерозмитнену машину на єврономерах. На АЗС він зустрів знайомих і насолодився з ними чаркою горілки. Через кілька хвилин приїхали патрульні. Про це йдеться на сайті Вища рада правосуддя.

Нічна пригода

До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів у березні цього року звернувся прокурор Тернопільської області. Він стверджує, що його підлеглий Ігор Кашлюк порушив дисципліну, адже на нього місцеві поліцейські склали два адміністративні протоколи — про керування автомобілем у нетверезому стані та про перебування за кермом без посвідчення водія певної категорії.

Одного разу близько півночі поліцію повідомили, що п’яний чоловік приїхав на автозаправку. Патрульні досить швидко відреагували та прибули на місце події, де застали порушника та його автомобіль на польських номерах.

І.Кашлюк опиратися полісменам не став і добровільно пройшов огляд за допомогою спеціального технічного засобу, який виявив вміст алкоголю в кількості 2,56 проміле. Проте з результатами тесту чоловік не погодився, і, щоб їх підтвердити, поліцейські відвезли його в наркологічний диспансер. Медики зробили аналізи й підтвердили факт перебування в стані алкогольного сп’яніння. Крім цього, у прокурора були проблеми з документами на «євробляху», адже вона була зареєстрована на громадянина Польщі, співвласником машини також є громадянин України, але не І.Кашлюк. Патрульні склали два протоколи.

Прокурор не здавався так просто й заявив, що патрульні безпідставно склали на нього протокол, адже він узагалі не керував машиною, про яку йшла мова. Та згодом авто, від якого відмовлявся І.Кашлюк, патрульні зупинили ще раз і заскочили його на гарячому.

Під час службового розслідування державний обвинувач розповів, що водить транспортний засіб, оскільки співвласником того є брат його дружини. З поляком, котрий значиться в документах, І.Кашлюк не знайомий.

Він також розповів про пригоди тієї ночі. За словами цього діяча, після роботи він заїхав додому й випив дві пляшки пива. Відпочивши гарненько після важкого дня, зрозумів, що для повноти вечірніх насолод йому не вистачає тютюнового диму. Тому поїхав на автозаправку по сигарети.

Прокурор запевняв, що їхав на АЗС тверезий як скельце. Однак там зустрів п’яних хуліганів, які почали до нього чіплятися та агресивно штурхати його. Несподівано розбишаки подобрішали й запропонували прокуророві випити. І.Кашлюк не хотів цього робити, але своєю попередньою агресивною поведінкою та штовханиною чоловіка так налякали, що він вирішив погодитися на всі умови, аби зайвий раз не злити хлопців. Умови були прості — випити по 3 чарочки. І.Кашлюк пересилив свою нехіть і розділив з незнайомими хуліганами випивку. А через 15 хв. після цього з’явилася поліція.

З дозволу працівників автозаправної станції патрульні ознайомилися з відеозаписом камер спостереження. І, як це не дивно, на записі було чітко видно, що І.Кашлюк в’їхав на територію АЗС, вийшов з машини, зайшов до приміщення станції та, вийшовши з нього, намагався сісти в авто, але йому дійсно завадили хулігани.

Проте цей запис також слугував підтвердженням розповіді очевидців, що держобвинувач був у нетверезому стані. Працівники поліції повідомили, що складені стосовно І.Кашлюка протокол і постанову він не підписав, але власноруч написав пояснення, в яких зазначив, що випив півлітра пива, але за кермо не сідав. Копія письмового пояснення міститься в матеріалах службового розслідування. При цьому прокурор не зміг пригадати, коли він це писав, і не впізнав свого почерку.

Після зустрічі з полісменами чоловік залишив своє авто на АЗС і пішов геть.

Удруге в ту саму річку

Свідок, який подзвонив у поліцію, розповів, що він зі своїм знайомим ішов територією автозаправки і їх мало не збив автомобіль з польськими номерами, який на шаленій швидкості промчався повз. Громадянин зробив зауваження водієві, котрий вийшов із машини, але той не зважав і побіг до крамниці. А коли вийшов звідти із сигаретами, то спробував знову сісти в авто, однак свідок та його друг не дозволили цього зробити та звернулися в поліцію. Вони запевняють, що на АЗС прокурор нічого не пив. Камери відеоспостереження також це підтверджують.

Через місяць поліція знову зупинила автомобіль з польськими номерами. За кермом виявився той самий прокурор. Він показав свої документи, а також папери на машину, в яких власниками значаться двоє інших осіб. Патрульні знову запідозрили, що чоловік не надто тверезий, оскільки він не зауважив їх, коли поліцейська машина їхала слідом, тож довелося обігнати водія, щоб зупинити. Однак І.Кашлюк відмовився пройти тест на алкоголь. Згодом він пройшов обстеження в лікарні, й алкоголю в його крові не виявили. Проте це було через кілька годин після того, як його зупинила поліція.

11 березня цього року Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області визнав І.Кашлюка винним у вчиненні адміністративних правопорушень, відповідальність за які передбачено в ч.1 ст.130 КпАП. На нього було накладено штраф у розмірі 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (10200 грн.). Додатковим покаранням стало позбавлення права на керування ТЗ на один рік. Через місяць це рішення підтвердили в апеляційній інстанції.

Одначе в ході службового розслідування в межах дисциплінарного провадження було звернуто увагу не тільки на проступок, який констатував суд. Адже, коли прокурор відмовляється проходити алкотест, це порушення дисципліни.

Зі змісту п.2.5 Правил дорожнього руху випливає: водій, стосовно котрого є обґрунтовані підозри, що він п’яний, зобов’язаний (а не має право) пройти медичний огляд у встановленому законом порядку. Такий обов’язок продиктований турботою про безпеку руху, тому відмову від проходження такого огляду законодавство прирівнює до перебування в стані сп’яніння. Таке формулювання є цілком виправданим, оскільки в протилежному випадку водії, відмовляючись від огляду, мали б можливість приховувати свій стан і, як наслідок, уникати адміністративної та іншої відповідальності.

Особи, відібрані для судового переслідування правопорушників, повинні мати високі моральні якості. Такі особи є найважливішими представниками системи кримінального правосуддя, тому мусять завжди зберігати честь і гідність своєї професії.

КДКП дійшла висновку, що грубий характер дисциплінарного правопорушення прокурора є очевидним. Недотримання правил прокурорської етики та поведінки не може бути виправдане жодними обставинами. Такі дії несумісні з подальшим зайняттям будь-якої посади в органах прокуратури. Тож І.Кашлюк отримав рекомендацію на звільнення.

З певних причин він не зміг вчасно оскаржити своє звільнення до Вищої ради правосуддя. Проаналізувавши ситуацію, ВРП дала йому 60 додаткових днів на оскарження стягнення. Схоже, версія, що прокурора напоїли силою просто на АЗС, здалася Раді вірогідною.

«Алкогольний» досвід

Якщо прокуророві захочеться все ж таки скористатися двома місяцями на оскарження рішення про його звільнення й подати заяву, то вердикт ВРП щодо нього може бути яким завгодно. Адже досі Рада демонструвала різний підхід до прокурорів, що полюбляти їздити за кермом напідпитку.

Наприклад, Микола Пастуховський з київської прокуратури вийшов сухим із води. Якось його затримали патрульні о 3-ій годині ночі. Від нього тхнуло алкоголем, та й на ногах чоловік тримався не надто впевнено. Однак він поводився самовпевнено, показав поліцейським службове посвідчення й відмовився проходити тест на алкоголь. А коли правоохоронці вирішили скласти на нього адміністративний протокол, держобвинувач запропонував їм хабар.

КДКП побачила в його діях ознаки проступку, який несумісний з посадою. Проте ВРП вирішила інакше й позбавила чоловіка підвищення протягом 12 місяців.

Разом з тим ще у квітні цього року до шанувальників випивки в прокуратурі ставилися суворіше. Працівника криворізької прокуратури Віктора Пізняка серед ночі затримала поліція та запропонувала пройти алкотест. Той відмовився. На запитання про місце праці відповів, що є безробітним. Полісмени привезли чоловіка в психоневрологічний диспансер для проходження обстеження, але він усіляко затягував процедуру. Врешті в крові прокурора слідів спиртного не виявили, а суд закрив справу через відсутність складу адміністративного правопорушення. Між іншим, у суді В.Пізняк уперто себе позиціонував як безробітного.

Одначе КДКП дійшла висновку, що відмови від алкотесту достатньо для звільнення, адже прокурор має бути взірцем того, як варто дотримуватися законів. ВРП вирішила, що рішення дисциплінарної комісії було цілком обґрунтованим, тому слова В.Пізняка про те, що він не має роботи, виявилися пророчими. Щоправда, його справу розглядали переважно попередники нинішнього складу Ради.

Натомість судова практика складається не на користь правоохоронців. Так, наприклад, Верховний Суд у постанові від 17.07.2019 наголосив, що відмова від проходження медичного огляду на стан алкогольного сп’яніння дискредитує звання поліцейського (див. №37 «ЗіБ»). Суд розглядав скаргу майора поліції із Житомира на наказ про притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення з посади, також чоловік хотів отримати зарплату за час вимушеного прогулу.

Свого часу його автомобіль зупинили патрульні через порушення Правил дорожнього руху. Коли винуватець вийшов з авто, їм здалося, що чоловік хильнув зайвого, тому вони запропонували йому пройти алкотест. Той відмовився. Під час службового розслідування комісія констатувала, що майор порушив головний обов’язок поліцейського — неухильно дотримуватися законів.

Порушника вирішили звільнити з роботи, однак майор подався до суду. Окружний та апеляційний адміністративні суди стали на бік правоохоронця, але Касаційний адміністративний суд повністю скасував попередні вердикти й позбавив чоловіка роботи.

Яка доля чекає тернопільського прокурора — покаже час. Мабуть, усе залежатиме від того, чи вдасться йому переконати Раду, що він усього-на-всього став жертвою насильства з боку випадкових босяків.