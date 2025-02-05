Унікальний в області проєкт, який має цінність і зберігає історію кількох поколінь заснувала керівниця ГО «Країна рівності і правди» Юлія Мамчах спільно з Оксаною Білик, засновницею бренду «Branch Textile».

Пошиття брендованого одягу з елементами автентичної вишивки сьогодні цінується, як ніколи. Крім того, етномотиви увійшли в тренд і цінуються як серед колекціонерів, так і серед широкого загалу.

Про збереження спадщини завдяки збереженим вишитим рушникам більше розповіла засновниця бренду Оксана Білик.

– Зараз ми спільно працюємо з Юлею Мамчак та ГО «Країна рівності і правди» в проєкті з вишитих рушників і сорочок.

Наш проєкт має на меті донести до загалу думку про те, що спадщину потрібно цінувати і передавати наступним поколінням. Оскільки матеріальної спадщини у вигляді національного одягу у нас не так вже й багато, то в основному вона залишилася у вигляді бабусиних та прабабусиних вишитих рушників. І це радує. Є ще люди які тримають рушники вдома, а не спалюють…

Погодьтеся, рушник – це теж великий й цінний спадок, якому також можна дати друге життя. Рушники ми бережемо не для того, щоб він десь там лежав у шафі на полиці, а згодом його викинули, як непотріб, чи використовували як ганчірку… Наша мета – зберегти взори, схеми, приклад невтомної праці предків і зробити так, щоб його потім могли носити і передавати з покоління в покоління, як спадщину. Крім використання елементів рушників, схеми можна оцифровувати, щоб відтворювати знову і знову.

Тим паче у нас благородна мета – вишиті моделі одягу, які йдуть з-під молотка на аукціонах чи розігруються у онлайн-аукціонах рятують життя воїнів там, на передовій. Наша праця в тилу – збережене життя на лінії фронту.

Сама ж Юлія зізнається:

– Насправді нам було дуже дивно, що стародавні рушники, елементи вишивки, які ми вважали унікальними, неповторними, незабутніми, більшість людей просто спалювали, викидали чи використовували не за призначенням. Тому цей проєкт це частка такого українського, дозволю собі сказати, національного скарбу, який ми перетворюємо в розкішні речі, які згодом стають елементами красивого гардеробу наших україночок.

Але коли ми почали шукати рушники для втілення проєкту, з’ясувалося, що збережених рушничків надто мало.

Чим унікальна вишивка

– Мета дизайнера – поєднати відгомін минулого і сучасний стиль, щоб відчувався комфорт, щоб можна було у цьому одязі ходити і на роботу, і до церкви. Насправді, будь-куди, – розповідає майстриня Оксана. – Я вважаю, такий одяг має вписуватися у теперішній ритм нашого життя і бути цікавим молодому поколінню. Тобто тим, кому 18-ть, 14-ть і їхнім наступникам. Бо ж молоде покоління – це і є наше майбутнє. А цінувати будуть лише тоді, коли відчуватимуть гармонію, комфорт і такі речі будуть наділені цінністю.

Вишиванки з китичками, мережкою, бахромою, піджаки… у майстерні з рушників створюють чимало практичних речей

– Ми створюємо костюми з вишивкою. Практично весь одяг, який можна пошити для повсякдення, який вміло поєднується з джинсами чи звичним нам одягом вільного крою. Ми створюємо моделі, які демонструють: «Цей одяг можна носити і в шаленому ритмі нашого життя».

На жаль не всі можуть ходити у національному строї кожен день. Зазвичай такий одяг підбирають на певні події. Наша вишивка може бути зручною для носіння як у будні, так і у святкові дні. І це дуже круто та цінно.

Результат задуму керівниці громадської організації «Країна рівності і правди» Юлії Мамчак і втілення дизайнерки Оксани Білик вкотре доводить, що у нас надзвичайно унікальні рукотворні вироби, яким можна дати другий шанс, нове життя.

– Нам неймовірно приємно, що ми змогли дати шанс, друге життя такій кількості речей. Це за щастя відтворити унікальні елементи вишивки стилізовані неповторними матеріалами, виконані у неповторній техніці. Ну і звісно ж нам в задоволення показувати те, що використання такого одягу в повсякденному житті – це стильно, ефектно і патріотично правильно.

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