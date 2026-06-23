Хотів купити квитки за кордон, але натрапив на шахрая: тернополянин втратив понад 3,7 тисячі гривень

До Тернопільського районного управління поліції звернувся 20-річний житель Тернополя, який став жертвою інтернет-шахрайства під час спроби придбати квитки для виїзду за кордон.

За словами потерпілого, він знайшов в мережі оголошення про продаж квитків та зв’язався з продавцем. Під час спілкування невідома особа переконала молодого чоловіка внести передоплату за послугу.

Довірившись співрозмовнику, тернополянин перерахував 3718 гривень на вказаний банківський рахунок. Однак після отримання коштів продавець припинив виходити на зв’язок, а обіцяних квитків покупець так і не отримав.

Наразі слідчі Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу зловмисника та проводять перевірку за фактом шахрайства.

Правоохоронці вкотре закликають громадян бути обережними під час онлайн-покупок. Квитки рекомендують купувати лише через офіційні сервіси та перевірені ресурси, не перераховувати кошти наперед незнайомим особам і ретельно перевіряти інформацію про продавця.

У разі шахрайства або підозрілих дій громадянам радять негайно звертатися до поліції за номером 102 або до найближчого відділення правоохоронців.