Від Бучача до Чорткова працює дорожня техніка: триває ремонт автошляху

На Тернопільщині оновлюють об’їзний маршрут для вантажівок.

На автошляху державного значення Т-20-01 Бучач — Чортків — Скала-Подільська тривають ремонтні роботи, покликані забезпечити належний стан об’їзного маршруту для вантажного транспорту на час ремонту дороги у Теребовлі.

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області, минулого тижня дорожники завершили роботи на найбільш проблемних відрізках у межах Бучача. Підрядна організація влаштувала суцільні карти гарячого асфальтобетону від кільцевої розв’язки на в’їзді до міста зі сторони Тернополя, а також на вулиці Тернопільській, яка є частиною маршруту Т-20-01.

Цей автошлях наразі використовується як основний маршрут для руху вантажного транспорту в об’їзд ділянки, де тривають ремонтні роботи у Теребовлі.

Також раніше завершили ремонт дороги Р-87 через Теребовлю, якою організовано об’їзд для легкового транспорту.

Наразі дорожні роботи продовжуються. Техніка працює на виїзді з Бучача у напрямку Трибухівців, а також на відрізку між Бучачем і Чортковом. Паралельно дорожники ліквідовують ямковість на дорогах державного значення струменевим методом.

У Службі відновлення закликають водіїв бути уважними на ділянках проведення робіт, дотримуватися правил дорожнього руху та враховувати можливі тимчасові незручності.