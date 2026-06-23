На Тернопільщині чоловік повідомив про вбивство дружини, якого не було

Житель Великогаївської громади повідомив про вбивство дружини, якого не було: чоловіка оштрафували

На Тернопільщині поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності 50-річного жителя Великогаївської громади за завідомо неправдивий виклик спецслужб.

Чоловік зателефонував на лінію 102 та повідомив, що вбив свою дружину. Після отримання тривожного повідомлення на місце негайно виїхали співробітники сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №2 міста Тернополя.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що інформація не відповідає дійсності. Як з’ясувалося, заявник перебував у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, чоловік не проживає разом із дружиною, а сама жінка на момент перевірки перебувала за кордоном.

За неправдивий виклик спеціальних служб на порушника склали адміністративний протокол за статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Судом або уповноваженими органами передбачений штраф, у цьому випадку чоловікові довелося сплатити 3400 гривень.

У поліції нагадують, що завідомо неправдиві повідомлення про злочини, надзвичайні події чи інші небезпечні ситуації відволікають екстрені служби від виконання реальних завдань та можуть коштувати дорогоцінного часу людям, які дійсно потребують допомоги.

За даними правоохоронців, від початку 2026 року на Тернопільщині вже складено понад 1100 адміністративних матеріалів за неправдиві виклики поліції, швидкої медичної допомоги та рятувальників.