Комісія обрала нову керівницю Тернопільської школи №20

У Тернополі визначили переможницю конкурсу на заміщення посади директора Тернопільської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №20 імені Руслана Муляра.

Відповідне рішення ухвалила конкурсна комісія під час засідання, що відбулося 23 червня 2026 року в актовій залі управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

Єдиною кандидаткою на посаду була Лариса Волинець, яка пройшла всі етапи конкурсного відбору: публічну презентацію перспективного плану розвитку закладу, письмове тестування знань законодавства у сфері освіти та виконання ситуаційного завдання.

За результатами оцінювання кандидатка отримала 68 балів, що становить 80% від максимально можливого результату. Після підрахунку балів та обговорення конкурсна комісія одноголосно підтримала її кандидатуру.

У підсумку Ларису Волинець визнано переможницею конкурсу та рекомендовано міському голові для призначення на посаду директора школи №20 за контрактом.