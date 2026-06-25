На Тернопільщині під час застілля чоловік випадково поранив односельця з рушниці

На Тернопільщині поліцейські встановлюють обставини травмування 25-річного жителя одного із сіл Великогаївської громади, якого з вогнепальним пораненням стопи госпіталізували до медичного закладу.

Як повідомили правоохоронці, до відділення поліції №2 м. Тернопіль надійшла інформація від медиків про госпіталізацію потерпілого. У ході перевірки встановлено, що травмування сталося під час спільного вживання алкоголю з односельчанином.

За попередніми даними, 29-річний господар будинку під час розряджання своєї зареєстрованої мисливської гладкоствольної рушниці допустив випадковий постріл. Куля влучила у ліву стопу потерпілого.

Правоохоронці вилучили зброю. Встановлено, що вона була зареєстрована у встановленому законом порядку.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 Кримінального кодексу України — необережне заподіяння тілесного ушкодження середньої тяжкості. Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт або обмеження волі на строк до двох років.