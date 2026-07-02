Майже 11,4 мільярда гривень – внесок Тернопільщини до Зведеного бюджету 

У першому півріччі цього року Тернопільщина забезпечила вагомий внесок у наповнення державної казни. За цей період до Зведеного бюджету України платники області спрямували 11 мільярдів 386,1 мільйона гривень. Перевиконання плану з надходжень до бюджету становить 556,7 млн грн, а порівняно з першим півріччям минулого року бюджет отримав на 1,7 млрд грн більше.

До загального фонду державного бюджету надійшло понад 5,3 мільярда гривень, що на 757,5 гривень більше, ніж за 6 місяців 2025 року.

Серед основних джерел наповнення:

– податок на додану вартість – майже 1,9 млрд грн;

– податок на доходи фізичних осіб – понад 1,2 млрд грн;

– військовий збір – майже 1,4 млрд грн;

– податок на прибуток – 702,8 млн грн.

Головне управління ДПС у Тернопільській області дякує чесному бізнесу, який незважаючи на складні умови, працює прозоро, сплачує податки та забезпечує економічну стійкість держави. У свою чергу податкова служба й надалі залишатиметься відкритою до діалогу, надаватиме кваліфіковану допомогу й підтримку кожному платнику.