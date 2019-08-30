Мистецька імпреза та фільми на соборі: Тернопіль відзначає День міста

Урочистою літургією до свята Успіння Пресвятої Богородиці в однойменній церкві Тернополя розпочалося зранку відзначення храмового свята та Дня міста.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Намітили провести близько двадцяти імпрез у день, який традиційно у Тернополі оголошено вихідним. Відкриємо нині музей національної слави, презентуватимемо артбук «Книга рекордів Тернополя», на вулицях містах триватимуть концерти та різноманітні мистецькі акції», – розповів кореспонденту агентства начальник міського управління культури і мистецтв Олександр Смик.

За його словами, після обіду в місті відбудеться мистецька імпреза з нагоди поповнення Алеї Зірок новими пам’ятними знаками, буде костюмована інтерактивна екскурсія, на стінах кафедрального собору демонструватимуться короткометражні фільми.

Водночас, у парку Національного відродження розгорнуть виставку-продаж виробів народних майстрів, там же можна буде почути виступи переможців та лауреатів всеукраїнських і міжнародних конкурсів «Співай, Україно!».

Сьогодні ж, на Співочому полі Тернополя вшанують найдостойніших городян, а ввечері відбудеться гала-концерт за участю тернопільських виконавців та зірок української естради.