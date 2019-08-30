Модерністичні огорожі Старого парку у Тернополі (фото)

На відміну від старших огорож, ці не надто впадають у вічі. Вони не вигадливо декоровані різноманітними завитками, від них не перехоплює подих.

А все ж модерністичні огорожі варті уваги. Не тільки тому, що є частиною історичного середовища, а й через те, що мінімальними виражальними засобами створюють красу. Зверніть увагу на ці граційні шпичаки, на повітряність сітки, на делікатність складових. Як на мене, ці огорожі заслуговують уваги та, звісно, охорони.

Анна Золотнюк.