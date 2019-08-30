Диво є: яка міська влада на Тернопільщині протидіє самозахвату землі

З метою недопущення порушень норм діючого земельного законодавства міський голова Володимир Шматько доручив начальниці відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Уляні Глущук спільно з начальницею відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища Роксоланою Губ’як створити комісію щодо встановленні фактів самовільного зайняття земельних ділянок на території м. Чорткова.

Під час роботи комісії було виявлено факт самовільного захоплення земельної ділянки загального користування по вул. Степана Бандери, орієнтовною площею 0,0142 га, яка перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Чорткова.

Провопорушницею виявилась Ганна Маржан. Громадянці належить земельна ділянка по вул. Степана Бандери, 54-Є , яку вона вирішила збільшити за рахунок земельної ділянки загального користування та розпочала встановлення огорожі та бетонної основи під неї.

Відділом земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища повідомлено Ганні Маржан, про те що самовільне зайняття земельної ділянки є адміністративним правопорушенням та його вчинення тягне за собою накладення штрафу, а також пред’явлено вимогу звільнити самовільно захоплену земельну ділянку. Однак, громадянка вкотре ігнорує вимоги міської влади, а роботи з встановлення огорожі й надалі проводяться.

З метою впливу на порушницю, до роботи комісії залучено державного інспектора у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області Юрія Семенюка, який провів обстеження земельної ділянки. За результатом обстеження складено акт щодо порушення Ганною Маржан вимог земельного законодавства та повідомлено про забов’язання усунути вчинене нею адміністративне правопорушення.

Міський голова Володимир Шматько двічі телефонував на гарячу лінію 102 з повідомленням про самовільне зайняття земельної ділянки загального користування. На даний час заява знаходиться на стадії розгляду.

Відділом земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища міської ради вжито ряд заходів спрямованих на усунення порушень норм діючого земельного законодавства, а злісних правопорушників було притягнено до відповідальності.