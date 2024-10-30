“Привіт, потрібна допомога – позич гроші”: поліцейські застерігають тернополян від афери

Отримавши доступ до облікового запису, зловмисники надсилають друзям, знайомим та родичам повідомлення з проханням позичити кошти. Якщо ви отримали такий меседж, не поспішайте, а переконайтеся, чи справді вони потребують вашої фінансової допомоги. У такий спосіб жителі Тернопільщини втратили 25 000 гривень.

За допомогою до правоохоронців звернувся 32-річний мешканець обласного центру. Він розповів, що в телеграмі йому написав начебто товариш, який попросив терміново позичити гроші. Чоловік погодився і перерахував на невідомий банківський рахунок 15 000 гривень. Як з’ясувалося за деякий час, акаунт знайомого зламали й насправді коштів він не потребував.

Повідомлення такого ж змісту нібито від подруги отримала і 26-річна жителька Тернопільського району. Вона переказала шахраям 10 000 гривень.

За фактами шахрайства слідчі поліції розпочали досудове розслідування відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб зловмисників.

Поліцейські застерігають жителів області від аферистів й нагадують:

якщо ви отримали подібне повідомлення у соціальних мережах від своїх знайомих, негайно зв’яжіться з ними й з’ясуйте правдивість інформації;

якщо ви підозрюєте, що вашу сторінку зламали, перевірте особисті повідомлення – чи не було таких, які були відправлені в той момент, коли ви не були в мережі, або таких, які містять підозрілі посилання;

якщо ви зрозуміли, що вас намагаються ошукати, або вже потрапили на гачок шахраїв, негайно телефонуйте на лінію «102».

Якщо ви постраждали від шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на спецлінію «102». Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.