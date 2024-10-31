На фасаді Тернопільської школи №3 встановлять меморіальну таблицю захиснику Юрію Стефанишину

Меморіальна таблиця буде розміщена на фасаді школи, де навчався військовий, за адресою: вул. Михайла Грушевського, 3. Таким чином, громада вшанує пам’ять тернопільського захисника та учасника російсько-української війни, який віддав своє життя, захищаючи Україну.

Довідка.

Юрій Юрійович Стефанишин народився 6 грудня 1995 року. Навчався у тернопільській школі №3, після закінчення якої поступив на заочне відділення Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Навчався на Факультеті інженерії машин, споруд та технологій.

Мобілізований у липні 2022 року. Загинув 8 листопада 2022 року унаслідок танкового обстрілу, вчиненого російськими окупантами, в боях на Донеччині.

Похований 12 листопада 2022 року на Алеї Героїв Микулинецького кладовища м. Тернопіль.

Військовий посмертно нагороджений Президентом України Володимиром Зеленським Орденом за мужність. Також йому присвоєно звання «Почесний громадянин Тернополя» за вагомий особистий внесок у становлення української державності та особисту мужність і героїзм у виявленні у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України (посмертно).