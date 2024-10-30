Відійшов у вічність викладач тернопільського університету Ростислав Лящук

Академічна родина Тернопільського національного педагогічного університету ім.Володимира Гнатюкау скорботі: відійшов у вічність Ростислав Петрович ЛЯЩУК, повідомляють у навчальному закладі.

Сьогодні відійшов у засвіти ветеран факультету фізичного виховання ТНПУ, заслужений працівник фізичної культури та спорту України, суддя міжнародної категорії зі спортивної гімнастики, кандидату у майстри спорту з більярдного спорту, «Гордість ТНПУ» Ростислав Петрович ЛЯЩУК, який пропрацював на благо рідного Тернопільського національного педагогічного університету ім.Володимира Гнатюка 64 роки!

Висловлюємо щирі співчуття заступнику керівника навчально-наукового центру організації освітнього процесу Ларисі Ростиславівні Кравчук Larisa Kravchuk з приводу смерті батька. Розділяємо біль втрати родини і друзів.

Нехай добрий, світлий спомин про покійного Ростислава Петровича назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, студентів та усіх, хто знав його, любив та шанував. Вічна пам’ять та вічний спокій!

Парастас відбудеться сьогодні, 30 жовтня, о 19.00 год. на вул.Микулинецька, зал 2.

Похорон завтра, 31 жовтня, о 10.30.