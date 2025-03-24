Скандали, суди та нові вибори: у Тернопільському педагогічному університеті – конкурс на ректора

Міністерство освіти і науки України 21 березня 2025 року оприлюднило наказ про проведення конкурсу на посаду ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Вибори нового керівника вишу заплановані на 18 червня 2025 року.

Судячи з останніх подій, посада ректора цього університету залишається досить суперечливою. У грудні 2022 року на цю посаду призначили Богдана Буяка, проте вже у 2023 році проти нього судився інший кандидат – Володимир Місько. У жовтні 2024 року виконувачем обов’язків ректора став Володимир Кравець, якого раніше відсторонили від викладання через скандальні висловлювання під час лекцій.

За умовами конкурсу, претенденти на посаду ректора повинні мати науковий ступінь, педагогічний досвід та пройти процедуру обрання за участі науково-педагогічного колективу. Оскільки Тернопільський педагогічний університет є одним із провідних вишів регіону, призначення нового керівника може суттєво вплинути на його подальший розвиток.

За інформацією ЗМІ, серед можливих кандидатів розглядаються як представники університету, так і запрошені фахівці з інших вишів. Детальні умови конкурсу мають бути оприлюднені на офіційному сайті ТНПУ. Документ про проведення конкурсу вже опублікований на сайті Міністерства освіти і науки України.