На Тернопільщині викрили жителя Зборівщини на незаконному збуті боєприпасів

Поліцейські Зборова викрили місцевого мешканця, який незаконно продавав боєприпаси. Чоловікові вже оголошено підозру, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомляють у відділенні поліції №2 міста Зборова, оперативники отримали інформацію про те, що 55-річний житель громади незаконно зберігає та збуває зброю. У ході слідчих дій правоохоронці задокументували два факти реалізації боєприпасів. Зловмисник продав понад тисячу патронів, а також два корпуси гранат.

Наразі чоловіку інкримінують ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконний збут бойових припасів. Поліцейські продовжують слідчі дії та перевіряють його можливу причетність до інших злочинів, а також з’ясовують джерело надходження зброї.