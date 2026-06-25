У Тернополі на перехресті Володимира Великого, Леся Курбаса та Овочевої запровадили круговий рух

У Тернополі на перехресті вулиць Володимира Великого, Леся Курбаса та Овочевої запровадили експериментальну схему організації дорожнього руху.

Відтепер на цій ділянці організовано круговий рух. Таке рішення покликане покращити безпеку дорожнього руху та впорядкувати проїзд транспорту через перехрестя.

Учасників дорожнього руху закликають бути особливо уважними під час проїзду оновленої ділянки, стежити за дорожніми знаками та враховувати зміни в організації руху.

Водіям також нагадують про необхідність неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху та завчасно реагувати на нову схему проїзду.