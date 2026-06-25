Два «золота» і світовий рекорд: тернопільський спортсмен тріумфував у Тунісі
Тернополянин Павло Шаблій блискуче виступив на міжнародному Гран-прі з паралегкої атлетики в Тунісі, де здобув дві золоті нагороди та встановив світовий рекорд.
Спортсмен став переможцем у метанні булави серед атлетів класу F51, показавши результат 31,82 метра. Ще одну золоту медаль він виборов у метанні диска класу F51, відправивши снаряд на 14,16 метра.
Саме цей результат став новим світовим рекордом у своїй дисципліні.
До успіху спортсмена привів його тренер Іван Салук, який допоміг підготуватися до міжнародних змагань.
Перемога Павла Шаблія стала вагомим досягненням не лише для Тернополя, а й для всієї України, підтвердивши високий рівень українських параатлетів на світовій арені.