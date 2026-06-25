Які товари для дому найчастіше стають основою асортименту нового магазину

Запуск нового магазину — це завжди ризик, і найчастіше новачки прораховуються саме на товарі. Намагаючись здивувати покупців унікальним декором чи екзотичними меблями, власники отримують “заморожений” капітал. Успішний старт тримається на речах зі 100% попитом. Тому головне завдання на початку — забезпечити швидкий обіг грошей, продаючи те, без чого не обходиться жоден побут.

Топ категорії з гарантованим попитом

Замість хаотичного вибору позицій краще сфокусуватися на затребуваних товарах домашнього побуту.

Посуд . Це база будь-якої кухні та абсолютний лідер продажів. Попит на каструлі різного об’єму, сковорідки, форми для випікання, сотейники є завжди. Їх замовляють для себе, на подарунки, під час переїздів. Рішення купити каструлі оптом у перевірених постачальників, як от All-Opt, дозволяє отримати вигідну закупівельну ціну та сформувати першу вітрину без зайвих витрат.

. Це база будь-якої кухні та абсолютний лідер продажів. Попит на каструлі різного об’єму, сковорідки, форми для випікання, сотейники є завжди. Їх замовляють для себе, на подарунки, під час переїздів. Рішення купити каструлі оптом у перевірених постачальників, як от All-Opt, дозволяє отримати вигідну закупівельну ціну та сформувати першу вітрину без зайвих витрат. Дрібна побутова техніка . Електрочайники, блендери, кухонні ваги, кавомолки та тостери суттєво піднімають середній чек та забезпечують гарний прибуток.

. Електрочайники, блендери, кухонні ваги, кавомолки та тостери суттєво піднімають середній чек та забезпечують гарний прибуток. Кухонні аксесуари . Такі дрібниці як силіконові лопатки, дошки для нарізання, вінчики, органайзери для спецій та тертки коштують недорого, але їх часто беруть як імпульсивну покупку на касі.

. Такі дрібниці як силіконові лопатки, дошки для нарізання, вінчики, органайзери для спецій та тертки коштують недорого, але їх часто беруть як імпульсивну покупку на касі. Системи зберігання. Тренди на упорядкування та зручність роблять свою справу: пластикові та тканинні кошики, вакуумні пакети, стильні коробки для взуття — це те, що сучасні господині купують постійно.

Чому варто починати саме з цих товарів

Підприємці обирають такі групи через чіткий комерційний розрахунок.

Максимальне охоплення. Ваш клієнт — це і студент, що орендує першу квартиру, і сімейна пара, і пенсіонер. Товари для дому потрібні всім, незалежно від віку та статку.

Регулярний попит. Посуд б’ється, покриття на сковорідках зношується, а потреба в організації речей зростає з кожною новою покупкою. Це забезпечує стабільний потік повторних продажів.

Простота формування асортименту. Такі товари легше аналізувати. Ви завжди можете подивитися, що зараз у тренді (наприклад, естетичний матовий посуд чи екологічні бамбукові аксесуари), і швидко скорегувати вітрину. Це мінімізує ризик залишків.

Стратегія успіху: якість, а не кількість

Головний принцип старту — краще мати достатній та зрозумілий вибір у кількох популярних категоріях, ніж по 1-2 одиниці всього підряд. Не намагайтеся одразу продавати все — три диванні подушки, один дорогий сервіз, два килими та п’ять ваз. Такий асортимент виглядає хаотично та створює відчуття безладу, що змушує покупця піти до конкурентів, де потрібний товар представлений у кількох варіаціях, кольорах чи розмірах.

Золоте правило ритейлу — наявність якісних товарів від перевірених виробників = стабільний прибуток та міцна репутація. Завоювавши першу довіру, ви створите потужний фундамент для довгострокового зростання бізнесу. Постійні клієнти будуть повертатися не просто за покупками, а за впевненістю в тому, що кожна річ, придбана у вас, буде служити їм роками. Потім, спираючись на реальний прибуток, поступово можна розширювати асортимент, додаючи до нього трендові новинки, текстиль або сезонний декор. Головне робити це обдумано, орієнтуючись на реальні потреби клієнтів та спираючись на аналіз продажів попередніх місяців.