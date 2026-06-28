У Тернополі постраждалих від атаки 1 травня підприємців звільнили від податку на нерухомість

У Тернополі на засіданні виконавчого комітету міської ради прийнято рішення про податкову підтримку підприємців, у власності яких є об’єкти нежитлової нерухомості, що були пошкоджені внаслідок ракетної атаки 1 травня 2026 року.

Рішенням, зокрема:

затверджено протокол засідання комісії для обстеження пошкоджених об’єктів внаслідок воєнних дій російської федерації на території Тернопільської громади в результаті дронової атаки 1 травня 2026 року від 16.06.2026;

у період з 1 травня по 31 грудня 2026 року звільнено від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку юридичних осіб за об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у їх власності та пошкоджені внаслідок дронової атаки 01.05.2026 (як такі, що потребують капітального ремонту, реконструкції чи реставрації).

Також, на період з 1 травня по 31 грудня 2026 року для постраждалого майна встановлюється знижена річна орендна плата за землю – вона становитиме 1,0 відсоток від нормативної грошової оцінки землі для земельних ділянок різного цільового призначення, якщо майно потребує капітального відновлення, реконструкції чи реставрації.

Сформований перелік підприємців буде передано до Головного управління ДПС у Тернопільській області. Тож для оформлення податкових пільг юридичним особам та фізичним особам-підприємцям необхідно звертатися у Головне управління ДПС у Тернопільській області (вул. Білецька, 1).