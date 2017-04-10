У Тернополі розкрили резонансний злочин на сотню тисяч гривень

Патрульні затримали чоловіка, якого підозрюють у викраденні 100 000 гривень

«Я поїхав на ринок, щоб маму забрати, а 10-річний брат залишився вдома і тут така біда трапилася… Невідомий зайшов до будинку, вдарив брата по голові і викрав грошові кошти у сумі 100 000 гривень та акумулятор. Коли я повертався додому, побачив як він тікає через паркан, але наздогнати його не зміг…»,– розповів 21-річний заявник патрульним поліцейським.

Подія трапилася 6 квітня, близько 18-ї години, на вулиці Яблуневій. Інспектори взяли опис ймовірного кривдника і почали обшукувати прилеглу територію.

– Я побачила чоловічий силует, який виглядав з-за дерева і при наближенні патрульного автомобіля спробував сховатися, – розповідає патрульна поліцейська, – ми підійшли до нього щоб запитати, що він тут робить. Кишені його були набиті грішми, виглядали купюри номіналом у 200 гривень. Нам пояснив, що повертається з будови, де працював… Ми відправили фото чоловіка заявнику, він впізнав у ньому братового кривдника. У той час над’їхали працівники КОРДУ разом з патрульними вони затримали підозрюваного і доправили до відділку поліції.