Вперше на Тернопільщину приїдуть легенди мадридського «Реалу»

Два колишніх гравці мадридського «Реалу», а нині футболісти ветеранської команди «вершкових» Франсіско Павон та Іван Перес, протягом двох днів, 17-18 квітня, проведуть на Тернопільщині майстер-класи з юними місцевими футбольними зірочками. Приїзд відомих іспанців у нашу область відбудеться на запрошення голови Федерації футболу Тернопільської області, народного депутата України Тараса Юрика.

Гості з Іспанії відвідають чотири населені пункти Тернопільщини. Вони побувають в місті обласного значення Чортків, двох районних центрах Збараж та Зборів, а також у об’єднаній Великогаївській територіальній громаді. Всі заходи відбуватимуть на головних спортивних аренах населених пунктів.

З двох іспанців, приїзд яких незабаром очікується в нашу область, вболівальникам зі стажем більш відомій 37-річний оборонець Франсіско Павон. Він народився в Мадриді, був вихованцем молодіжної системи «Реалу», починаючи з наймолодшої команди «Тендільо» і доріс до гравця основного складу. В іспанській Ла Лізі Павон дебютував в матчі проти «Атлетика» з Більбао на стадіоні «Сантьяго Бернабеу» 6 жовтня 2001 року. Згодом підписав з іспанським грандом п’ятирічний контракт. У дебютному сезоні Франсіско провів за «вершкових» 27 матчів і здобув разом з командою перемогу в Лізі Чемпіонів. Загалом за мадридців Павон провів 106 офіційних поєдинків, більшість з яких грав разом з легендарним бразильським захисником Роберто Карлосом. Згодом захищав кольори іспанської «Сарагоси», а завершив активні виступи в французькій команді «Авіньон». Окрім перемоги в Лізі чемпіонів (2001/02), Франсіско Павон двічі чемпіон Іспанії (2002/03, 2006/07 рр.), володар Міжконтинентального кубка (2002 р.), Суперкубка УЄФА (2002 р.) та Суперкубка Іспанії (2003 р.). Інший іспанець – Іван Перес (у «Реалі» грав у сезоні-1996/97), являється рідний братом ще одного відомого футболіста Альфонсо Переса. Іван зіграв не багато поєдинків за перший склад «вершкових», водночас пограв на високому рівні за кілька іспанських та французьких клубів.

Екс-«реалівці» Франсіско Павон та Іван Перес не залишилися поза футболом після закінчення кар’єри у великому футболі. Обидва виступають за команду легенд мадридського «Реалу», яка постійно проводить товариські матчі по всьому світу, пропагуючи як сам футбол, так і свій рідний клуб на різних континентах.

– Основна мета приїзду на Тернопільщину відомих у недалекому минулому гравців мадридського «Реалу» – зустріч з тернопільськими дітьми, проведення майстер-класів, різноманітних конкурсів та коротких футбольних матчів, в яких один іспанець гратиме за одну команду, інший – за другу. Безпосередньо на футбольному полі хлопчаки матимуть змогу повчитися футбольної майстерності у віртуозів шкіряного м’яча. Отож, запрошую юних футболістів, їхніх батьків та всіх любителі спорту відвідати це неординарне спортивне дійсно, яке, я переконаний, запам’ятається усім на довго, адже не щодня спілкуєшся з гравцями рівня іспанського «Реалу», – розповів організатор приїзду відомих футболістів Тарас Юрик.

Опісля основної частини спортивної програми передбачено фото- та автограф сесія гравців мадридського «Реалу» з усіма бажаючими.

– Приїзд колишніх футболістів гранду європейського і світового футболу іспанського «Реалу» має дати серйозний поштовх у популяризації та розвитку гри номер один на Тернопільщині. Саме після подібних зустрічей спалахують маленькі футбольні зірочки. Сподіваюся, що так станеться і в нашому випадку та вже за кілька років футбольне Тернопілля виплекає своїх шевченків, ребрових, ящуків та прядунів. А про тернопільські команди будуть говорити не лише на батьківщині, а й далеко за її межами, – зазначив Тарас Юрик.