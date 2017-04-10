Зустріч з Олею Поляковою закінчилася трагічно для жительки Тернопільщини

На Тернопільщині 47-річна жителька Збаразького району Людмила Бондар стала жертвою… Ольги Полякової. Остання разом із подругою забрала у потерпілою усі заощадження (близько 12 000 гривень) та золоті вироби.

Гіпнотизерки діяли за продуманою схемою. За легендою, вони приїхали з Чернігівщини скуповувати горіхи. І поки одна обирала жертву, інша відразу ж бралася до справи, розповідаючи неймовірні історії про родинне прокляття, порчу тощо.

– Одна каже мені: «Ви що не впізнаєте? Це ж відома цілителька Ольга Полякова!» Я ще собі подумала, що такої не знаю, знаю лише співачку з таким іменем», – говорить пані Людмила.

А далі було усе як в тумані – жінка принесла гроші і золото, а спритні шахрайки, прибравши усе до рук подалися геть. На щастя, сусіди жінки встигли запам’ятати марку автомобіля і номери.

Детальніше – у сюжеті програми «Надзвичайні новини»:

