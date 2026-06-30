У Тернополі рятувальники врятували чоловіка із задимленої квартири

У Тернополі надзвичайникам вдалося врятувати чоловіка, який міг загинути через задимлення у власній квартирі.

Як повідомили в ДСНС, 29 червня о 18:05 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дим, що виходив із квартири на вулиці Корольова.

Прибувши на місце події, рятувальники обстежили помешкання та виявили всередині чоловіка, який спав. Його оперативно вивели на свіже повітря та передали медикам.

Причиною задимлення стало підгоряння їжі на ввімкненій плиті. Власник квартири заснув і не помітив небезпеки.

У ДСНС наголошують: подібні випадки можуть мати трагічні наслідки, адже під час сну людина може отруїтися продуктами горіння і не прокинутися.

Завдяки пильності очевидців та оперативним діям рятувальників цього разу вдалося уникнути трагедії.