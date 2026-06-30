11:43 | 30.06.2026
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Пантеон Героїв 

Тернопільщина втратила захисника

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Знову болюча звістка сколихнула Козівську громаду, повідомляє мелищний голова Сергій Добалюк.
З глибоким сумом повідомляю, що підтвердилася загибель нашого захисника, жителя села Вікторівка Максима Пелиха (Михайла Пеляка), 14.11.1969 року народження.

Військовослужбовець вважався зниклим безвісти з 12 лютого 2025 року.

Життя Героя обірвалося під час виконання службових обовʼязків в районі населеного пункту Степова Новоселівка Харківської області.

Щиро співчуваємо всім рідним та близьким.
🕯️Вічна пам’ять та шана Герою.

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