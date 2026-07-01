У Тернополі рятувальники визволили птаха, який заплутався в нитках на дереві

У Тернополі надзвичайники допомогли врятувати птаха, який опинився у пастці на дереві та не міг самостійно звільнитися.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС у Тернопільській області, інцидент стався 1 липня на вулиці Морозенка. Небайдужі мешканці помітили птаха, який заплутався в нитках високо серед гілок дерева, та звернулися по допомогу до рятувальників.

На місце події прибув підрозділ ДСНС. За допомогою пожежної автодрабини рятувальники піднялися на необхідну висоту, обережно розплутали нитки та визволили пернатого.

Після порятунку птаха передали волонтерам місцевої зоозахисної організації, які подбають про його лікування та подальше відновлення.

У ДСНС подякували тернополянам, які не залишилися байдужими та вчасно повідомили про тварину, що потребувала допомоги.