20:14 | 1.07.2026
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Пантеон Героїв 

На війні загинув молодий захисник Михайло Завиташ з Тернопільщини

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Гіркі звістки продовжують надходити до Козівської громади, повідомляє селищний голова Сергій Добалюк.

Захищаючи Україну, загинув наш земляк, житель селища Козова Завиташ Михайло Андрійович, 19.11.1992 року народження.

Життя військовослужбовця обірвалося 5 травня 2026 року під час виконання обов’язків військової служби в населеному пункті Омельник Запорізької області.
Близько двох місяців захисник вважався зниклим безвісти.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Михайла.
🕯️Вічна пам’ять та шана Герою!

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