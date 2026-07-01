На війні загинув молодий захисник Михайло Завиташ з Тернопільщини
Гіркі звістки продовжують надходити до Козівської громади, повідомляє селищний голова Сергій Добалюк.
Захищаючи Україну, загинув наш земляк, житель селища Козова Завиташ Михайло Андрійович, 19.11.1992 року народження.
Життя військовослужбовця обірвалося 5 травня 2026 року під час виконання обов’язків військової служби в населеному пункті Омельник Запорізької області.
Близько двох місяців захисник вважався зниклим безвісти.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Михайла.
🕯️Вічна пам’ять та шана Герою!