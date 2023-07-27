У госпіталі міста Дніпра зупинилося серце Андрія Барни з Тернопільщини

Знову болить і знову втрачаємо найкращих синів України…

Жорстока війна забрала ще одного українського захисника.

Захищаючи рідну землю, 18 липня в районі Дружківки отримав тяжкі поранення воїн Андрій Барна, уродженець села Соборне, повідомляють у Байковецькій громаді.

На жаль, 26 липня його серце зупинилося у госпіталі міста Дніпра. Йому назавжди буде тільки сорок три роки. До свого дня народження не дожив тільки місяць.

У нашій пам’яті чоловік залишиться світлою та чуйною людиною, справжнім українським патріотом. Андрій залишив батьків, дружину та четверо дітей.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям та побратимам загиблого. Молімося за упокій душі новопреставленного воїна Андрія, який до останнього подиху та биття серця боронив рідну землю! Нехай Господь прийме його у свої обійми, втамує біль і заповнить пустку в наших серцях …

Світла пам’ять і вічна шана Герою!

Бути Воїном означає жити вічно!