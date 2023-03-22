В Тернопільській області захворюваність на коронавірус зросла у 7 разів

В Тернопільській області є 1 092 хворих на коронавірус. 113 нових випадків COVID-19 зафіксували в Тернопільській області за 21 березня 2023 року. Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко.

За місяць захворюваність зросла у 7 разів. Тому почали заповнюватись лікарні. У лютому за тиждень спостерігалось близько 100 випадків, зараз понад 100 у день.

“Для хворих на COVID-19 розгорнуто 918 ліжок, зараз вони заповнені на 12%. 108 громадян перебувають на стаціонарному лікуванні. Ми готові приймати нових хворих, лікарні забезпеченні кисневими станціями та потрібними препаратами”, – каже Ольга Ярмоленко.

За її словами, аби зменшити кількість людей хворих на коронавірус, варто вакцинуватись. У Тернопільській області 21-го березня вакцинували 328 осіб.

“Рекордна кількість вакцинувань у нас була в 2022 році, а саме – 6 тисяч щеплень в місяць. Це було у вересні, згодом кількість зменшилися до 3 тисяч. Хочу зазначити, що люди активно вакцинуються у нас навіть попри війну. Один день, коли ми не проводили вакцинацію – це 24 лютого 2022 року, всі інші дні ми вакцинуємо стабільно”, – розповідає Ольга Ярмоленко.

Суспільне