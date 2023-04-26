Оренда помешкання у аферистів: тернополянка втратила кошти

Шахрайство з орендою помешкання задокументували працівники Тернопільського районного управління поліції.

Схема не нова: зловмисники розміщують фейкове оголошення про оренду житла, виставляють фото та занижують ціну аби привабити жертву афери. Саме на таке повідомлення і натрапила в соцмережі мешканка обласного центру, яка хотіла орендувати на декілька днів житло в столиці. Зателефонувала за вказаним номером аби домовитися про оплату. Орендодавець попросив завдаток у розмірі доби перебування. Потерпіла погодилася та перевела кошти на невідомий рахунок.

Як тільки грошовий переказ надійшов на невідомий рахунок, оголошення зникло, як і його автор. Зловмисник заробив за декілька хвилин телефонної розмови майже 3 тисячі гривень.

Жінка звернулася за допомогою в поліцію. Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі детальні обставини афери.

Аби уникнути обману під час оренди помешкання, в першу чергу, перевіряйте акаунт автора – дату створення, наявність інших оголошень. Якщо одні й ті ж фото квартири розміщені для оренди в різних містах, йому точно не варто довіряти. Не перераховуйте жодних коштів, поки особисто не прийдете на перегляд житла. Якщо його власник запевняє, що охочих орендувати квартиру дуже багато і для того, щоб її забронювати, ви маєте перерахувати кошти – ймовірно, це шахрайська схема. Шукайте житло на перевірених платформах.