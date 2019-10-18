83 рятувальники сьогодні залучені до пошуку зниклої жінки із Теребовлянського району

10 жовтня близько 17:00 в с. Буданів Теребовлянського району слабо зряча місцева жителька, громадянка 1933 року народження, вийшла з дому та не повернулася.

На березі р. Серет виявлено її особисті речі. Протягом 11-13 жовтня до пошуків залучалися черговий та резервний караули 12-ї державної пожежно-рятувальної частини та водолазно-рятувальне відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Всього було обстежено близько 11 км акваторії та дно р. Серет в найбільш глибших місцях, вниз по течії від ймовірного місця зникнення жінки.

15-17 жовтня рятувальники знову продовжили роботи з обстеження водної акваторії р. Серет та прибережної зони. Однак пошукові заходи результату не дали. Додатково було проведено інформування (опитування) 27 осіб в 6 населених пунктах, розташованих в районі ймовірного місця зникнення.

18 жовтня пошуки продовжено. О 06:10, за сигналом «Збір-аварія» піднятий особовий склад Теребовлянського районного відділу та 12-ї ДПРЧ Управління ДСНС України у Тернопільській області. Всього, цього дня, для проведення пошукових робіт залучено 83 особи. Зокрема, від Управління ДСНС – 50 чол. особового складу та 3 од. техніки (особовий склад Теребовлянського РВ та 12-ї ДПРЧ – 28 чол. та 2 од. техніки; аварійно-рятувальний загін спеціального призначення – 19 чол. та 1 од. техніки; оперативна група Управління – 3 чол.). Від Головного Управління національної поліції у пошуках взяли участь 15 чол., від Буданівського лісництва – 10 чол. Також до пошуків долучились 8 чол. з числа місцевого населення. Пошукові заходи тривають.