За добу на Тернопільщині правоохоронці піймали з наркотиками двох чоловіків

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту інкримінують слідчі двом жителям Тернопільської області. У чоловіків правоохоронці виявили та вилучили заборонені речовини.

Одного із підозрюваних оперативники відділення поліції №2 Зборова піймали з наркотиками “на гарячому”. Заборонені речовини 29-річний місцевий житель отримав на пошті.

Коли до чоловіка підійшли правоохоронці, він добровільно віддав два полімерних пакетики – в одному була зелена речовина, а в іншому – кристалоподібна молочного кольору. Де купив і з якою метою не зізнається.

Ще одного чоловіка з забороненими речовинами виявили у Тернополі військові Національної гвардії. Близько 21:15 під час патрулювання обласного центру вони побачили невідомого, який почав поводитися дивно, коли помітив людей у формі. Під час проведення поверхневої перевірки у нього знайшли пакет на застібку із білою порошкоподібною речовиною.

Працівники поліції вилучили заборонені речовини та передали їх на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Триває перевірка.