Пам’ятники, фото собак і котів, лампадки та квіти. Поблизу Тернополя є кладовище домашніх тварин

Проте, як повідомив Суспільному начальник відділу лісового господарства Подільського лісофісу Ігор Гуменюк, ці поховання незаконні.

“Частина цього цвинтаря знаходиться на території державного лісового фонду. Коли ми оформляли право на користування цією земельною ділянкою, ці пам’ятники були уже поставлені. Дехто позначає кілочками, дехто ставить повноцінні пам’ятники, є місця захоронення, які нічим не позначені”, — розповів Ігор Гуменюк.

Могила собаки. Суспільне Тернопіль

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За його словами, цей цвинтар домашніх улюбленців знаходиться на території Кременецького лісництва та Служби автомобільних доріг і ці поховання незаконні:

“З нашого боку ми будемо вживати заходи, які обмежуватимуть доступ транспорту до державного лісового фонду, а також будемо повідомляти управління захисту прав споживачів і ветеринарної медицини, щоб врегулювати це питання на законодавчому рівні”.

Ігор Гуменюк. Суспільне Тернопіль

Могила кішки. Суспільне Тернопіль

Скільки саме домашніх улюбленців тут похоронено Ігор Гуменюк точно сказати не може. Кореспонденти Суспільного нарахували близько тридцяти могил. Це ті, які облаштовані, але є й такі, що за роки зрівнялися з землею.

Начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області Олег Куций розповів, більша частина поховань знаходиться саме на їхній території:

“Нашими інженерами було проведено обстеження смуги відведення автомобільної дороги Р41 обхід міста Тернополя і виявлено несанкціоноване поховання тварин. В даному місці ширина смуги відведення 40 метрів і лише на частині шириною 20 метрів знаходиться несанкціоноване поховання тварин.

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На адресу служби щодо використання цієї ділянки в такий спосіб ніхто не звертався. Ми плануємо звертатись у відповідні органи на предмет надання правової оцінки, щодо розміщення санкціонованого поховання тварин”.

Олег Куций. Суспільне Тернопіль

Надгробок на могилі Флафі. Суспільне Тернопіль

У Держекоінспекції прокоментували, що такі поховання мають негативний вплив на екологію, бо засмічують територію.

“Те що знаходиться на цій території, не має права на існування. Ця земельна ділянка використовується громадянами незаконно. Такий факт розглядається як засмічення території. Це є ліс і там не повинно бути сторонніх предметів. Відповідно, це порушення статті 82, Закону України “Про управління відходами”.

Люди приносять на могили домашніх улюбленців їхні речі та лампадки. Суспільне Тернопіль

Всі ці поховання, надгробки, квіти, лампадки, повинні усунути користувачі земельних ділянок”, — сказала начальниця відділу екологічного нагляду Держекоінспекції Тетяна Вовчук.

Тетяна Вовчук. Суспільне Тернопіль

Іграшковий м’ячик. Суспільне Тернопіль

У Держпродспоживслужбі коментувати ситуацію на камеру Суспільному відмовилися. Проте пресслужба відповіла на запитання письмово. У відповіді йдеться, що поховання домашніх тварин у лісах чи лісопосадках заборонене українським законодавством:

“Відповідно до Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”, власники зобов’язані забезпечити належне поводження з тваринами, включаючи їх поховання. Неналежне поховання може розглядатися як порушення санітарно-гігієнічних норм та правил благоустрою населених пунктів.

Якщо померла домашня тваринка, людині треба звернутися до державної ветеринарної лікарні за рекомендаціями щодо належної утилізації чи поховання. Адреси ветлікарень опубліковані на сайтіДержпродспоживслужби в області”.

Ліс, де люди зробили незаконний цвинтар домашніх тварин. Суспільне Тернопіль

Надгробок на могилі собаки. Суспільне Тернопіль

Юристка громадської організації UAnimals Аліна Сорока каже, на законодавчому рівні в Україні немає відведених місць для поховання тварин чи їх кремації:

“Проблематика полягає в тому, що офіційних місць для поховання тварин не існує. Застосувати порядок худобомогильника або біотермічну яму до домашньої тварини ми не можемо, тому що це не відповідає загалом правилам поховання, тому що так хоронять сільськогосподарських тварин. Але деякі вимоги щодо санітарного поховання, ми можемо взяти з цього порядку.

У Львові є такі правила поводження з тваринами, де зазначається, що у випадку загибелі домашньої тварини, власник має зробити всі дії для того, щоб засвідчити смерть тварини. Тобто якщо тварина зареєстрована, чипована, якщо в неї є ветеринарний паспорт, то таку тварину необхідно зняти з реєстрації в єдиному реєстрі тварин повідомивши комунальну ветеринарну клініку “ЛКП “Лев”.

Аліна Сорока, юристка громадської організації UAnimals. Аліна Сорока

За словами Аліни Сороки, у випадку смерті домашньої тварини треба звертатися до комунальних служб міста або територіальних органів влади:

“Необхідно залучати, можливо, людей, колективні звернення подавати, щоб не лише одна людина зверталась, щоб був якийсь суспільний розголос, суспільний резонанс цієї справи, аби органи місцевого самоврядування, територіальні органи зрозуміли, що їм потрібно щось робити”.