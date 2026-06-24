На Тернопільщині молодик на мотициклі під час обгону врізався в автівку

У селі Хлопівка Чортківського району вранці 23 червня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла та легкового автомобіля.

За попередньою інформацією, водій мотоцикла 2008 року народження під час виконання маневру обгону допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-2108.

У результаті аварії травмувався кермувальник двоколісного транспортного засобу. Його госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Також тілесні ушкодження отримав пасажир мотоцикла. Втім, після огляду медиків госпіталізація йому не знадобилася.

Правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Відомості за фактом аварії внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.