На Тернопільщині у пожежі загинула сім’я

24 квітня о 13:52 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку, що виникла в селі Старий Вишнівець. Вогнеборці спрямували всі сили та засоби на ліквідацію загоряння. О 14:20 пожежу було локалізовано на площі 10 м.кв, а о 15:05 – ліквідовано.



Під час гасіння врятовано житлову будівлю. На місці події без ознак життя виявлені тіла 2-х громадян 1931 та 1937 років народження, мешканців даного будинку. Причина виникнення пожежі та обставини загибелі людей встановлюються.