На Тернопільщині в ДТП постраждали три сестрички

30 травня о 22.51 у м. Теребовлі сталася ДТП. Про її наслідки повідомляє генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

За словами свідків аварії, авто «Рено», у перекинутому стані, знаходилось на узбіччі дороги. Обставини цього ДТП наразі з’ясовують працівники поліції. Унаслідок перекидання автівки травмувалися троє неповнолітніх сестер: 16-річна пацієнтка отримала політравми; 8-річна пацієнтка – забій поперекового відділу хребта, 17-річна пацієнтка – тупу травму носа з носовою кровотечею. Усіх потерпілих, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано у Теребовлянську райлікарню.