Під час візиту Прем’єра до Тернополя громадськість та селяни поскаржились на рейдерські дії агрохолдингу “Мрія” та бездіяльність правоохоронних органів (документ)

Шановний Володимире Борисовичу,

Протягом останнього року мешканці сіл Городниця,Новий Нижбірок, Крогулець, Потуторів Тернопільської області,зазнають тиску та погроз зі сторони озброєних осіб спортивної зовнішності, які представляються охоронною фірмою «Легіон» (м.Харків).

Дані особи, проти нашої волі, схиляють нас заключати договори про передачу власних земельних паїв в оренду агрохолдингу «Мрія» очолюваного Саймоном Чернявським.

Також ці «бойовики» намагаються засіювати наші поля та збирати наш врожай використовуючи погрози, фізичну силу та травматичну/мисливську зброю.

Також відбуваєтся масова підробка підписів селян з метою продовження термінів дії договорів на оренду паїв в інтересах агрохолдингу «Мрія».

Все це відбувається за повного потурання керівництва Національної Поліції Тернопільської області.

Просимо Вас:

1.Встановити законність перебування озброєного формування бійцівський клуб «Легіон»/охоронна фірма «Легіон» (м.Харків) в Тернопільській області

2.Встановити наявність дозволів на носіння та використання зброї травматичної ,мисливської та ймовірно вогнепальної зброї.

3.Провести перевірку щодо приналежності щонайменше 2 осіб із бійцівського клубу/ охоронної фірми «Легіон» (м.Харків) до т.зв. терористичного угрупування «Оплот».

4.Провести службову перевірку щодо бездіяльності/можливої причетності керівництва Національної поліції Тернопільської області до даних незаконних дій з боку вищезазначених осіб.

Фото та Відео докази за зазначеними фактами додаються окремо.