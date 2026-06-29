На Чортківщині 15-річний мотоцикліст потрапив до реанімації після ДТП

Серйозна дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 27 червня у селі Горошова Мельнице-Подільської територіальної громади Чортківського району.

Близько 20:00 15-річний водій мотоцикла «Geon Vertex 300» не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Унаслідок аварії підліток отримав травми різного ступеня тяжкості. Його госпіталізували до реанімаційного відділення КНП «Борщівська міська лікарня».

Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.