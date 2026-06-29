На Тернопільщині зіткнулися мікроавтобус і легковик: травмувалися жінка, дитина та водій

Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 червня в селі Осники Лановецької громади.

Близько 10:30 на одній із сільських доріг зіткнулися мікроавтобус Mercedes Sprinter та легковий автомобіль Renault Scenic.

Унаслідок аварії травмувалися троє людей. Серед потерпілих – пасажири легковика: жінка та її трирічний син, а також 71-річний водій мікроавтобуса.

За попередньою інформацією, водій «Mercedes Sprinter» отримав легкі травми та від госпіталізації відмовився. Натомість жінка з дитиною зазнали травм різного ступеня тяжкості. Їх доставили до Лановецької лікарні для надання медичної допомоги.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.