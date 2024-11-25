Збитків на понад 700 тис. грн завдали палії сухої трави протягом 2024 року на Тернопільщині

В області завершився пожежонебезпечний період, який тривав з другої половини березня до середини листопада. Протягом цього часу фахівці Державної екологічної інспекції у Тернопільській області посилено проводили роз’яснювальну роботу серед населення щодо заборони на випалювання сухої рослинності та здійснювали заходи, спрямовані на запобігання і виявлення випадків виникнення пожеж, їх розповсюдження на лісові насадження, торфовища, населені пункти тощо.

☝Проте, на жаль, незважаючи на проведені заходи, фахівці Інспекції систематично виявляли порушників, зокрема:

🔺за статтею 77-1 КУпАП (самовільне випалювання сухої рослинності) до відповідальності притягнуто 7 осіб;

🔺за статтею 82 КУпАП (порушення вимог поводження з відходами, а саме їх спалювання) до відповідальності притягнуто 8 осіб.

​👉Загальна сума накладених штрафів становить 24 140 грн.

​👉Окрім того, протягом року Інспекцією розраховано 719 247 грн збитків, завданих довкіллю внаслідок самовільного випалювання сухої рослинності.

‼ Вкотре закликаємо всіх громадян дбайливо ставитися до навколишнього природного середовища та дотримуватися вимог природоохоронного законодавства!