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У боротьбі за незалежність України загинув молодий захисник Олег Гавриляк з Тернопільщини

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У боротьбі за незалежність і свободу України загинув мешканець міста Теребовлі солдат Гавриляк Олег Ярославович, 25 лютого 1996 року народження, повідомляють у міській раді.

🩶Життя воїна обірвалося 17 червня 2026 року поблизу населеного пункту Лісне Запорізької області під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини. Захисник загинув внаслідок авіаційного удару керованою авіаційною бомбою (КАБ).

🪖Олег Гавриляк проходив військову службу на посаді оператора безпілотних літальних апаратів. До лав Збройних сил України був призваний 24 листопада 2025 року.

🙏Важко знайти слова, які могли б вгамувати біль непоправної втрати. Теребовлянська міська рада, міський голова Олег Продан та депутатський корпус висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав та любив Олега. У цей скорботний час розділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі разом із вами.

Шановні теребовлянці! Просимо вас сьогодні, 25.06.2026 р., зустріти з молитвою 🙏 й лампадками 🕯 домовину ⚰️ з тілом нашого загиблого Героя жителя м.Теребовля Гавриляка Олега та вшанувати його світлу пам‘ять. 🕯🙏

☝️Час зустрічі -13.00 год. (перехрестя біля греко-католицької церкви святого Миколая в м.Теребовля). Цього ж дня відбудеться парастас за загиблим у Домі скорботи за адресою м.Теребовля вул.Шевченка, 3 Г.

☝️Чин похорону воїна проведуть наступного дня, 26.06.2026 р., о 13.00 год. за цією ж адресою.

Світла пам’ять про мужнього воїна, який віддав своє життя за Україну, назавжди залишиться в серцях вдячних земляків.

Вічна пам’ять і слава Герою!🕯️

Герої не вмирають!💙💛

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