У ТНЕУ просять врятувати життя

Методисту деканату факультету аграрної економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету Богатюк Ларисі Миколаївні необхідна допомога.

24 жовтня 2017 року в Державній установі «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України» м. Київ їй поставили діагноз церебральна ангіотрофія правої ділянки головного мозку (аневризма розміром 3,2х2,9 мм). Ларисі Миколаївні терміново потрібна операція головного мозку вартістю 240 тис. грн.

Якщо Ви маєте можливість допомогти, просимо передавати кошти на операцію в деканат ФАЕМ.

Збір коштів триватиме до 30 жовтня (понеділок).