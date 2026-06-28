Пожежа у храмі XVIII століття на Тернопільщині: рятувальники врятували унікальну святиню

У селі Рохманів Кременецького району сталася пожежа у Свято-Троїцькій церкві — унікальній пам’ятці дерев’яної сакральної архітектури XVIII століття. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити поширення вогню та зберегти святиню.

Про це повідомив Шумський міський голова Вадим Боярський, який висловив подяку особовому складу 16-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС у Тернопільській області.

За словами міського голови, від моменту отримання повідомлення про займання до прибуття підрозділу на місце події минуло лише чотири хвилини. Саме швидке реагування, професіоналізм та злагоджена робота рятувальників дозволили локалізувати пожежу та врятувати історичну споруду.

«Завдяки вашому швидкому реагуванню, злагодженій роботі та високому рівню професійної підготовки вдалося запобігти поширенню вогню та зберегти святиню, яка є важливою частиною духовної та культурної спадщини нашого краю», – зазначив Вадим Боярський.

Церква Святої Трійці в Рохманові є чинним дерев’яним храмом, збудованим у 1730 році. Вона належить до Шумського благочиння Тернопільської єпархії Православної церкви України та вважається однією з цінних пам’яток сакральної архітектури Тернопільщини.