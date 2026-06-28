Прес-тур Visit Ukraine до Львова: легенди міста, Шевченківський гай та подорожі, організовані на найвищому рівні

26–27 червня команда Visit Ukraine організувала спеціальний прес-тур до Львова для журналістів, блогерів та контент-мейкерів. Серед учасників подорожі була й журналістка видання «Погляд», яка мала нагоду відкрити для себе Львів з абсолютно нового ракурсу.

Гостинно учасників зустрів готель «Львів», розташований у самому центрі міста. Затишні номери, комфортні умови проживання та смачна кухня стали чудовим початком насиченої програми. Особливо приємною перевагою у спекотні літні дні стала прохолода в готельних приміщеннях.

Перший сніданок відбувся у закладі Cukor.Lviv. Це місце суттєво відрізняється від звичних львівських кав’ярень чи ресторанів. Тут панує особлива атмосфера: команда закладу спілкується з гостями як із давніми друзями, а щирість і гостинність відчуваються з перших хвилин перебування.

Загалом програма туру виявилася надзвичайно насиченою. Львів постав перед учасниками не лише як популярний туристичний центр, а як місто зі своїми прихованими історіями, традиціями та культурними сенсами. Велику роль у цьому відіграли професійні екскурсоводи. Особливе враження справила екскурсія з гідом Миколою Хилюком, який допоміг побачити знайомі львівські вулиці по-новому.

Перший день прес-туру Visit Ukraine: легенди Львова, храми та середньовічна атмосфера

Перший день прес-туру відкрив для нас Львів зовсім з іншого боку. Храми та костели міста постали не просто архітектурними пам’ятками, а справжніми хранителями історій і таємниць. Здавалося, що їх знає лише наш екскурсовод Микола Хилюк. Він майстерно поєднував історичні факти з легендами, які після його розповідей уже не здавалися вигадками.

Кожна вуличка, кожен дворик і кожен храм отримували новий зміст. Львів відкривався не як туристична листівка, а як місто, де минуле живе поруч із сучасністю.

Особливо запам’яталося відвідування «Найдорожчої ресторації Галичини». Тут діє унікальне правило: ціни в меню можуть бути на 91% дешевшими, якщо знати спеціальний секрет. Саме тому кожен гість почувається учасником своєрідної гри, яка додає закладу особливого шарму.

За день ми подолали понад 12 тисяч кроків, але втома швидко зникла, коли настав час вечері. Завершенням насиченого дня стала трапеза в ресторані «П’яте підземелля» — справжній середньовічній ресторації у самому серці Львова.

Заклад розташований у старовинних підземеллях зі стінами XVI століття, що створює неповторну атмосферу подорожі в часі. Приглушене світло, кам’яні склепіння та автентичний інтер’єр допомагають відчути дух старого Львова.

Не менш вражаючою була й кухня. Справжньою родзинкою вечора став шашлик, який подали буквально з вогнем — ефектно, видовищно та надзвичайно смачно. Це був той випадок, коли гастрономічні враження гармонійно доповнили історичну атмосферу міста.

Другий день у Львові: Шевченківський гай та святкування Івана Купала

Другий день прес-туру розпочався зі сніданку в готелі, після чого учасники вирушили до Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького, більш відомого як Шевченківський гай.

Цього дня нас супроводжувала гід Марія Хилюк. Завдяки її захопливим розповідям вдалося буквально поринути у світ минулих століть. Історії про побут, традиції та життя українців допомогли по-новому поглянути на культурну спадщину наших предків.

Шевченківський гай розташований серед мальовничих лісистих пагорбів Львівського плато на території ландшафтного парку «Знесіння». Це один із найбільших музеїв просто неба в Україні, де на площі майже 37 гектарів зібрано понад 120 пам’яток народної архітектури із західних регіонів країни.

Територія музею поділена на кілька етнографічних зон, які відтворюють особливості Бойківщини, Гуцульщини, Лемківщини, Поділля, Полісся, Волині та Закарпаття. Тут можна побачити справжні селянські хати, господарські споруди, школи та церкви, перевезені з різних куточків України та дбайливо відреставровані.

Особливе враження справляють старовинні дерев’яні храми, найдавніший з яких датується XVIII століттям. Не менш цікаві діючі кузня, водяний млин, вітряк, сукновальня, тартак та пасіка, які дозволяють відчути атмосферу українського села кількасотлітньої давнини.

У хатах відтворені автентичні інтер’єри, а численні експонати — предмети побуту, меблі, одяг та знаряддя праці — розповідають про повсякденне життя українців.

Справжньою окрасою другого дня стало святкування Івана Купала. У Шевченківському гаю відбувся яскравий ярмарок, де відвідувачі могли долучитися до народних традицій, сплести купальські вінки, придбати вироби майстрів та скуштувати локальні смаколики.

Visit Ukraine: сервіс для комфортних подорожей Україною та світом

Окрім знайомства зі Львовом, учасники прес-туру дізналися більше про діяльність Visit Ukraine. Про можливості платформи розповіли представниці компанії Вікторія Мартинчук та Катерина Стрільчук.

Сьогодні Visit Ukraine — це не лише туристичний портал, а комплексний сервіс для українців та іноземців. Тут можна оформити туристичне та медичне страхування, «Зелену карту», автоцивілку, міні-КАСКО, отримати юридичну консультацію, придбати транспортні квитки, забронювати готель чи обрати готовий туристичний маршрут.

Команда також надає актуальну інформацію про правила перетину кордонів, візові вимоги та особливості подорожей до понад 200 країн світу. Для користувачів працює цілодобова служба підтримки.

Особливо цінним є те, що Visit Ukraine організовує подорожі «під ключ». Туристу не потрібно самостійно шукати житло, транспорт, екскурсії чи перевіряти десятки джерел інформації. Усі організаційні питання беруть на себе фахівці та перевірені партнери компанії.

Саме цей прес-тур до Львова став підтвердженням того, що команда Visit Ukraine вміє створювати якісний туристичний продукт, де продумана кожна деталь. Від вибору гідів та маршрутів до проживання, харчування та культурної програми — усе організовано на високому рівні.

Після двох днів у Львові стало зрозуміло: це місто неможливо пізнати за одну подорож. Воно щоразу відкриває нові історії, нові місця та нові враження. А коли організацією займаються професіонали, мандрівка стає максимально комфортною, безпечною та наповненою яскравими емоціями.

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