У Чорткові до 500-ліття міста планують відреставрувати замок

У четвер, 26 листопада, у Чорткові з робочою поїздкою з метою початку підготовки до 500-ліття нашого міста у 2022 році побували народна депутатка України, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики

Євгеній Кравчук та директор національного заповідника «Замки Тернопілля» Анатолій Маціпура. До 500-ліття Чорткова міська рада прагне реалізувати чимало цікавих та надзвичайно важливих проектів – реконструкція центральної площі міста та площі Ринок, годинникової вежі, замку, фасадів історичних будівель у центрі міста тощо. Учора ж на зустрічі обговорили етапи реалізації реконструкції старовинного Чортківського замку.

Керівництво міста разом із народною депутаткою України Євгенією Кравчук мають спільні наміри скористатись урядовою програмою «Велика реставрація» та відновити старовинний Чортківський замок, вдихнувши у нього нове життя та зробити його туристично привабливим. Зауважимо, що суть «Великої реставрації» полягає не тільки в тому, що треба зберегти об’єкти культури й історичної спадщини, а й у тому, щоб зробити їх самодостатніми — аби вони могли заробляти кошти. Тому що більшість цих об’єктів — це туристичні атракції, які притягуватимуть людей з різних куточків країни.

«Урядова програма «Велика реставрація» має декілька умов. Перша – надається перевага об’єктам, котрі мають національне значення та перебувають в аварійному стані. Друга – потрібне співфінансування від громади. Третя – найкраще підходять об’єкти, які мають туристичний потенціал, зручне транспортне сполучення тощо. Чортків повинен стати серцем області», – у ході зустрічі розповіла народна депутатка Євгенія Кравчук.

У свою чергу міський голова Володимир Шматько запевнив, що із бюджету Чортківської громади буде співфінансування на реставрацію замку та доручив своєму заступнику Віктору Гурину підготувати всю необхідну для цього документацію.

«Роботи у старовинному Чортківському замку надзвичайно багато. Безумовно, потрібно проводити детальні розкопки всієї території замку, адже за різними джерелами тут є чимало цікавих речей. Також важливо було би відновити дві вежі та дах над палацом. Окрім того, замок повинен бути наповнений життям. Тут можна зробити мистецьку галерею для виставок робіт художників, музейні експозиції, які стосуються історії самого замку, туристичне арт-кафе, сувенірні магазини та чимало цікавого. Сподіваємось, що все задумане реалізується», – прокоментував директор заповідника «Замки Тернопілля» Анатолій Маціпура.