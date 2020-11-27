Біль у спині. Коли і для чого потрібен травматолог?

Ортопедія і травматологія – це розділи медицини, які займаються діагностикою, лікуванням і профілактикою патології і порушень опорно-рухового апарату (суглобів, кісток, зв’язок, м’язів і сухожиль). Головна мета лікаря-ортопеда – відновити втрачену через хворобу рухливість і повернути людину до звичного способу життя.

Найкращі травматологи – ортопеди в Тернополі чекають Вас в МЦ «Оксфорд Медікал». У нашому центрі прийом ведуть досвідчені фахівці, які допоможуть вирішити всі проблеми з опорно-руховою системою.

При яких симптомах необхідно звернутись до лікаря?

Хвороби кісток, зв’язок і суглобів можуть бути вродженими чи набутими (частіше після перенесених інфекційних захворювань або в результаті отриманих травм). Консультація травматолога-ортопеда необхідна при наявності таких симптомів:

біль або пухлина в області суглобів;

хрускіт в суглобах при русі;

обмежена рухливість суглобів;

болі у спині;

оніміння кінцівок;

порушення постави;

ломота і ниючі болі в кінцівках;

болі в області п’яти (при ходьбі);

травми кінцівок і хребта;

артроз великих і дрібних суглобів;

ревматоїдний артрит.

Якщо Ви професійно займаєтеся спортом або віддаєте перевагу екстремальним видам відпочинку, Вам варто профілактично відвідувати лікаря травматолога-ортопеда хоча б раз на рік. Це дозволить вчасно помітити мікротравми м’язів і сухожиль і уникнути серйозних проблем і ускладнень в майбутньому.

У нашому медичному центрі ведеться прийом дорослих і дітей віком від 3 років.

Будьте здорові разом з МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль».

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