12:19 | 28.11.2020
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Біль у спині. Коли і для чого потрібен травматолог?

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Ортопедія і травматологія – це розділи медицини, які займаються діагностикою, лікуванням і профілактикою патології і порушень опорно-рухового апарату (суглобів, кісток, зв’язок, м’язів і сухожиль). Головна мета лікаря-ортопеда – відновити втрачену через хворобу рухливість і повернути людину до звичного способу життя.

Найкращі травматологи – ортопеди в Тернополі чекають Вас в МЦ «Оксфорд Медікал». У нашому центрі прийом ведуть досвідчені фахівці, які допоможуть вирішити всі проблеми з опорно-руховою системою.

При яких симптомах необхідно звернутись до лікаря?

Хвороби кісток, зв’язок і суглобів можуть бути вродженими чи набутими (частіше після перенесених інфекційних захворювань або в результаті отриманих травм). Консультація травматолога-ортопеда необхідна при наявності таких симптомів:

  • біль або пухлина в області суглобів;
  • хрускіт в суглобах при русі;
  • обмежена рухливість суглобів;
  • болі у спині;
  • оніміння кінцівок;
  • порушення постави;
  • ломота і ниючі болі в кінцівках;
  • болі в області п’яти (при ходьбі);
  • травми кінцівок і хребта;
  • артроз великих і дрібних суглобів;
  • ревматоїдний артрит.

Якщо Ви професійно займаєтеся спортом або віддаєте перевагу екстремальним видам відпочинку, Вам варто профілактично відвідувати лікаря травматолога-ортопеда хоча б раз на рік. Це дозволить вчасно помітити мікротравми м’язів і сухожиль і уникнути серйозних проблем і ускладнень в майбутньому.

У нашому медичному центрі ведеться прийом дорослих і дітей віком від 3 років. 

Будьте здорові разом з МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль».

Запис за номером: (068) 752 52 52!

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